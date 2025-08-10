ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте Петуния - булдогът, който спечели конкурса з...

КМГ: Първа репетиция за тържествата по случай 80 г. от победата в Световната антифашистка война

КМГ

1388
Първата цялостна репетиция включваше официалната церемония Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

В нощта на 9 срещу 10 август в Пекин се проведе първата цялостна репетиция за тържествената програма, посветена на 80-годишния юбилей от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. В репетицията и осигуряването на мястото участваха около 22 000 души, пише КМГ.

Първата цялостна репетиция включваше официалната церемония, като основен фокус беше да се съгласуват всички елементи на събитието, да се провери организационната и координационната работа, както и работата на програмния екип. Репетицията премина организирано и постигна поставените цели.

Първата цялостна репетиция включваше официалната церемония Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

