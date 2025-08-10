Градината „Ююен“ в Шанхай стартира първи вечерни турове

Една от най-популярните туристически забележителности в Шанхай – градината „Ююен", тази седмица стартира първите си вечерни турове за публика, пише КМГ.

Вечерният тур съчетава модерно осветление, динамични прожекции и модерни спектакли с класическото градинско изкуство. Градината от епохата на династията Мин (1368–1644), която от 1982 г. е национално защитен културен обект, е известна като „най-прекрасната градина в Югоизточен Китай". Турът включва и специална изложба на рядко показвани творби на шанхайска калиграфия и живопис, допълнена с дигитални технологии, благодарение на които сцените „оживяват".

Разположена близо до крайбрежната зона „Бунд" в централната част на Шанхай, „Градината на радостта" (както буквално може да се преведе името ѝ) е емблематична атракция на метрополиса. Миналата година тя е посрещнала рекордните 2,7 млн. посетители, като почти една четвърт от тях са чуждестранни туристи.