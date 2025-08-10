Летният боксофис на Китай надхвърли 8 млрд. юана

Приходите от летния касов сезон в Китай вече надхвърлиха 8 млрд. юана (около 1,1 млрд. щатски долара). Хитът на сезона – филмът Dead to Rights, разказващ историята на Нандзинското клане от 1937 г., е събрал над 2 млрд. юана.

2025 г. отбелязва 80-ата годишнина от победата в Съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. Предстои излизането на няколко филма, посветени на тази тема, пише КМГ.

Филмът „Спасяването на Дундзи", който разказва история за китайски рибари, спасили над 300 британски пленници от кораба „Лисабон Мару" през 1942 г., вече беше представен официално пред китайската публика. На 15 август, по случай годишнината от капитулацията на Япония, ще дебютира документалният филм „Планините и реките са ни свидетели", посветен на китайската съпротива в периода 1931–1945 г. На 18 септември е планирана премиерата на друг филм за човешките експерименти на японската армия в звено 731.