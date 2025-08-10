ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вирц №1 в Германия

Времето София 32° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21078087 www.24chasa.bg

Летният боксофис на Китай надхвърли 8 млрд. юана

КМГ

1212
Приходите от летния касов сезон в Китай вече надхвърлиха 8 млрд. юана Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Приходите от летния касов сезон в Китай вече надхвърлиха 8 млрд. юана (около 1,1 млрд. щатски долара). Хитът на сезона – филмът Dead to Rights, разказващ историята на Нандзинското клане от 1937 г., е събрал над 2 млрд. юана.

2025 г. отбелязва 80-ата годишнина от победата в Съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. Предстои излизането на няколко филма, посветени на тази тема, пише КМГ.

Филмът „Спасяването на Дундзи", който разказва история за китайски рибари, спасили над 300 британски пленници от кораба „Лисабон Мару" през 1942 г., вече беше представен официално пред китайската публика. На 15 август, по случай годишнината от капитулацията на Япония, ще дебютира документалният филм „Планините и реките са ни свидетели", посветен на китайската съпротива в периода 1931–1945 г. На 18 септември е планирана премиерата на друг филм за човешките експерименти на японската армия в звено 731.

Приходите от летния касов сезон в Китай вече надхвърлиха 8 млрд. юана Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)