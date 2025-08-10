ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свежи цветя от вътрешността на Китай достигат до пазарите на Централна Азия

КМГ

740
През първата половина на 2023 г. град Линся е изнесъл 1,5 млн. стръка за Централна Азия Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Само за 48 часа свежи рози от град Линся, провинция Гансу, стигат до Алмати, Казахстан, благодарение на усъвършенствани земеделски технологии и ефективен хладилен транспорт, пише КМГ.

Уникалният климат на Линся позволява отглеждането на 10 сорта рози, с годишно производство от над 60 млн. стръка и дневен добив от 180 хил. стръка. Розите имат живот във ваза с 3–5 дни по-дълъг от този на други цветя, което ги прави по-подходящи за международен износ.

През първата половина на 2023 г. град Линся е изнесъл 1,5 млн. стръка за Централна Азия. С нов склад в Алмати, градът цели да навлезе на пазарите в Русия и Източна Европа, засилвайки трансграничното сътрудничество в цветарската култура.

Китай е най-големият производител на цветя в света и важен търговец в сектора. Според последните данни на Китайската асоциация за цветята, през 2024 г. общият обем на вноса и износа на цветя на страната е достигнал 782 млн. щатски долара.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

