Зеленски: Краят на войната трябва да бъде справедлив, благодаря на тези, които са с Украйна

Украинският президент Володомир Зеленски Снимка Архив

Президентът на Украйна Володимир Зеленски благодари на европейските лидери за съвместно изявление за мира в страната му, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на държавния глава в социалната мрежа "Фейсбук".

"Краят на войната трябва да бъде справедлив и съм благодарен на всички, които сега са с Украйна, с нашия народ, в името на мира в Украйна, който защитава жизненоважните интереси за сигурност на нашите европейски народи", подчерта Зеленски, предава БТА. 

Според него Украйна оценява и напълно подкрепя изявлението на френския и финландския президент Еманюел Макрон и Александер Стуб, германския канцлер Фридрих Мерц, на премиерите на Италия, Великобритания и Полша Джорджа Мелони, Киър Стармър, Доналд Туск, както и на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно мира за Украйна.

По-рано водещите европейски лидери изразиха в съвместна декларация убеждението си, че "само подход, съчетаващ активна дипломация, подкрепа за Украйна и натиск върху Руската федерация" може да сложи край на войната между Украйна и Русия и подчертаха, че продължават да следват принципа, че международните граници не трябва да бъдат променяни със сила. Декларацията е публикувана преди предстоящата в петък среща в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Украинският президент Володомир Зеленски Снимка Архив

