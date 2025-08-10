ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте Петуния - булдогът, който спечели конкурса з...

Шестима души бяха простреляни в Балтимор, сред ранените е и 5-годишно момиченце

5-годишно дете пострада при стрелбата в Балтимор Снимка: Twitter/@BaltimorePolice

Шестима души пострадаха, сред тях и 5-годишно момиченце, при масова стрелба в квартал на Балтимор в събота вечерта, съобщи полицията.

Стрелбата започнала малко преди 20:50 ч., докато хора се били събрали навън близо до кръстовището на улиците Spaulding и Queensberry, за да се хранят, каза комисарят на полицията в Балтимор Ричард Уорли на пресконференция късно в събота вечерта, пише ABC News.

5-годишното момиченце е било простреляно в ръката. „За щастие, изглежда, че нараняването ѝ не е сериозно", заяви Уорли.

38-годишен мъж е в критично състояние, според съобщение на полицията в Балтимор.

Останалите пострадали са 23-годишна жена и трима мъже на възраст 32, 33 и 52 години.

Полицията все още не е разкрила информация за извършителя на стрелбата.

„Имаме много малко информация към момента. Всичко, което знаем, е, че са произведени множество изстрели и има няколко жертви", каза Уорли.

