Вижте Петуния - булдогът, който спечели конкурса за най-грозно куче в света (Снимки)

Безкосмест френски булдог спечели конкурса за най-грозно куче в света. Той се проведе в калифорнийския град Санта Роса, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Титлата получи Петуния, която е на 2 години и не е чистокръвен представител на породата. Собственичката й Шанън Найман от щата Орегон прие наградата от 5000 щатски долара от името на кучето, което има къси, криви крака и набръчкано лице.

Конкурсът се провежда в рамките на панаир в града от 70-те години на миналия век.

The dogs strutted the red carpet and showed off their unconventional looks in hopes of walking away with $5,000 in cash, a Mug Root Beer merchandise deal and bragging rights from the World's Ugliest Dog Contest at the Sonoma-Marin Fair on Friday. In the end, French bull dog mix… pic.twitter.com/EvRCOgUhpb — ABC7 News (@abc7newsbayarea) August 9, 2025

Второ място зае Джини Лу, 5-годишен женски мопс с крив, изпъкнал език. Тя се състезаваше за титлата "Най-грозно куче в света" и през 2023 г., но без успех. Този път собственичката Мишел Грейди си тръгна с награда от 3000 щатски долара.

Попи, 7-годишно китайско голо качулато куче, спечели трета награда, която е в размер на 2000 щатски долара.

Кучетата бяха представени под аплодисментите на публиката, а журито гласуваше за външния им вид, характер и реакцията на зрителите.

Петуния и собственичката й Найман спечелиха и полет до Ню Йорк, за да се появят в предаването Today Show на Ен Би Си в понеделник.

Petunia was crowned as the winner of the 2025 "World's Ugliest Dog" contest. https://t.co/qqaRHpmtEd — TODAY (@TODAYshow) August 9, 2025

Миналогодишният победител беше пекинез, които непрекъснато е с изплезен език заради заболяване, от което страдал, докато е бил малък.

Организаторите на конкурса казват, че външният вид не е единствената характеристика, която се търси при участниците. Според тях се оценяват и по-привлекателни страни на кучетата. Много от тях са от приюти за животни, а целта на надпреварата е да насърчи осиновяването.