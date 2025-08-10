ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вътрешният министър на Австрия ще намали събиранет...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21078261 www.24chasa.bg

Зоопарк в Лайпциг евтаназира 3 новородени тигърчета от застрашен вид

15424
Няколко часа след раждането на тигърчетата майка им се отвърнала от тях. Снимка:Pixabay

Зоопаркът в Лайпциг, Източна Германия, съобщи в събота, че е бил принуден да евтаназира три новородени тигърчета, след като майка им не успяла да се погрижи за тях, предаде ДПА.

Малките, представители на застрашения вид амурски тигър, били едва на три дни. Според изявление на зоопарка, решението е взето, за да се предотврати продължително страдание. Изкуственото им хранене и отглеждане не е било разглеждано като вариант, тъй като противоречи на принципите за управление на дивата природа, съобразени със специфичните нужди на вида.

Тигърчетата се родили в сряда вечерта от тигрицата Юшка, която станала майка за първи път. Няколко часа след раждането тя се отвърнала от малките си.

„Такова поведение е тъжно от човешка гледна точка, но е част от живота в животинското царство", коментира директорът на зоопарка Йорг Юнхолд.

В следващите два дни, без майчина грижа, тигърчетата започнали да измръзват и да отслабват, пише БТА. „Когато малките вече не проявяват активно поведение, което би стимулирало майката да ги храни или да произвежда мляко, ние сме изправени пред тежката отговорност да им спестим страданието от глад", обясни ветеринарният лекар Андреас Бернхард.

Няколко часа след раждането на тигърчетата майка им се отвърнала от тях. Снимка:Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)