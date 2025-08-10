ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вътрешният министър на Австрия ще намали събиранет...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21078439 www.24chasa.bg

Откриха тялото на българина, който изчезна при гмуркане в Охридското езеро (Обновена)

3676
Охридското езеро Снимка: Pixabay

Тялото на 52-годишния българин, който вчера изчезна при гмуркане в Охридското езеро в Република Северна Македония, е било открито. Това съобщават медиите в страната.

Сайтът „Република" пише, че според очевидци тялото на българина е намерено в близост до село Търпейца. Той е бил облечен с неопренов костюм и е бил изваден от голяма дълбочина, пише БТА.

Нещастният случай е станал в събота около 13:15 ч. местно време в зона с дълбочина от около 89 метра. Веднага са били активирани екипи на Езерната полиция, Червения кръст и водолазния клуб „Амфора".

Говорителят на Министерството на вътрешните работи в Охрид Стефан Димоски потвърди за инцидента и допълни, че причините за нещастния случай все още се уточняват.

Охридското езеро Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)