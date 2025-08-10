След 10 г. в Гърция съдят трима за публичен дом с българки

Трима души застават пред съда в Гърция за нелегален публичен дом с българки, съобщава електронното издание "Родиаки". 57-годишен грък и двама албанци, на 40 и 45 г. са обвиняеми и ще бъдат съдени от Смесения наказателен съд на Кос за „тайния публичен дом", за който се твърди, че е действал във Фалираки, Родос, където 17-годишно българско момиче е било използвано за проституция.

Тримата са обвинени в многократно сводничество на непълнолетен с предложение за пари, извършено в съучастие.

Случаят е бил разкрит преди десет години (март 2015 г.), след разследване от полицейски служители от Поддирекция „Сигурност" в Родос, които разкрили какво се е случвало в заведение за здравословни храни във Фалираки, основния морски курорт на остров Родос.

Тогава, в ранните часове на 19 март 2015 г., са арестувани петима души, включително управителят на нощен клуб, в който е открит „скрит" публичен дом.

След полицейска операция от Поддирекция по сигурността на Родос са открити 40-годишен албански гражданин, украинска гражданка на 22 години по това време и две други български гражданки на 17 и 19 години по това време, обвинени съответно в сводничество, незаконна дейност и работа без здравни свидетелства в здравно заведение.

Майката на (тогава) 17-годишното българско момиче също е била арестувана за пренебрегване на надзора над непълнолетно лице, а собствениците на заведението са били издирвани. При разследването е установено, че 40-годишният албанец, действайки по нареждане на собственика на бизнеса, е подтиквал жени към проституция и е улеснявал двете български сервитьорки да проституират срещу предварително определено заплащане.

По време на огледа и проверката на място е установено специално проектирано помещение, на горния етаж, над бара, което е било използвано като място за сексуални срещи между проституиращи жени сервитьорки. Собственикът на бизнеса, чрез посредничеството на трети човек, е уреждал сексуални срещи за 17-годишната в дома на възрастен клиент.

Сумата е била предварително определена: 100 евро, които са събрани директно от 40-годишния албанец, отговарящ за работата на заведението, като от тях 50 евро са давани на проститутката, а останалите 50 евро - при албанеца.

Непълнолетното момиче е проституирало, а 70-годишен мъж е помолил 17-годишната да прави сексуален контакт с него в дома му. От доказателствата става ясно, че той се е срещал с нея поне три пъти.