Двойка загина, докато прави секс в колата си в Бразилия

Безжизнените голи тела на Адриана и Марконе са открити близо до огънатите ламарини Снимка: Twitter/@AGazetaES

Мъж и жена загинаха, докато правят секс в колата си. 42-годишната Адриана и 26-годишният ѝ партньор Марконе от Бразилия били двойка от почти 6 месеца.

Те оставили двама свои приятели на парти, а след това решили да се усамотят.

Двойката не забелязала, че е паркирала колата си на стръмна площадка за делтапланеризъм. Техните движения довели до потеглянето на колата по скалата, пише bTV.

Преди автомобилът да се разбие, мъжът и жената били изхвърлени от него – вероятно от удар.

Колата продължила да пада още 300 метра, преди напълно да спре, посочват местните медии, цитирани от RTL.

Безжизнените голи тела на Адриана и Марконе са открити близо до огънатите ламарини.

Тялото на Марконе лежало в подножието на скала. Достигането до Адриана било обаче по-трудно, тъй като спасители първо трябвало да преминат през стръмен терен.

Местното полицейско управление е започнало разследване, въпреки че първоначално няма доказателства за външно участие.

Местни жители са чули силен шум между 1:30 и 2:00 часа през нощта, но не са могли да видят нищо поради гъстата растителност.

Марконе има 4-годишен син от предишна връзка. Адриана има две деца - син и дъщеря.

