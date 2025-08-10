Хиляди протестираха в Истанбул срещу блокадата и атаките на Израел в ивицата Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Историческият център на Истанбул снощи почерня от хора, които участваха в протестна демонстрация срещу ударите на Израел и блокадата на ивицата Газа.

Стотици хиляди хора, мъже и жени, млади и възрастни се включиха в шествието, което потегли от площад Беязът и стигна до "Света София", пише БТА.

Организатори на шествието под надслов "Да бъдем лъч надежда за Газа" бяха около 15 турски неправителствени организации, обединени в "Платформа за подкрепа на Палестина".

Шествието снощи е поредната от инициативите в подкрепа на палестинците и Газа, първата от които се състоя на 7 октомври 2023 година.

Отначало насъбралите се на площада хора се включиха във вечерната молитва намаз, в която участва Директорът по вероизповеданията проф. Али Ербаш. След това, скандирайки сури от Корана, множеството се отправи към "Света София".

Участниците развяваха турски и палестински знамена и носеха плакати, на които бе изписано „Убиецо Израел, махай се от Палестина",„Децата на Газа ни чакат", „Ционистките убийци ще бъдат подведени под отговорност", „Израел обрича Газа на глад", "Децата на Газа очакват нашата помощ", "Ислямски държави, спрете ционистите".

По данни на здравните власти в Газа, които са контролирани от "Хамас", повече от 60 000 палестинци са били убити от Израел от началото на конфликта.