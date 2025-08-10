Полицията в Охрид: Намереното тяло не е на изчезналия българин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изчезналият във водите на Охридското езеро 52-годишен български гражданин все още не е намерен, заяви днес по обяд говорителят на Министерството на вътрешните работи на Северна Македония в Охрид Стефан Димоски, цитиран от информационния портал „Либертас".

Той уточни, че информациите за намирането на тялото му, разпространени днес от медии, не са точни, предава БТА.

„Все още (българинът) се води за изчезнал. В течение на днешния ден ще бъдат предприети конкретни дейности за намирането му", каза Димоски.

Българският гражданин изчезна вчера по обяд при гмуркане в езерото в участък с дълбочина около 89 м.