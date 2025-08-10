Жената, убила трима роднини на съпруга си с гъби, опитала да отрови и него

Австралийка, която уби трима от роднините на съпруга си с ястие от отровни гъби, е опитала да убие и мъжа си с отровна паста, пиле къри и сандвич. Това сочат доказателства, разкрити след разрешение на съдията по делото, съобщава Си Ен Ен.

Миналия месец съдът установи, че Ерин Патерсън е поканила свекърва си Гейл Патерсън, свекъра си Дон Патерсън и сестрата на Гейл, Хедър Уилкинсън, на обяд в дома си и ги е отровила с храна, която съдържала смъртоносни гъби.

Те също така са признали 50-годишната жена за виновна в опит за убийство на Иън Уилкинсън, съпруга на Хедър, който е оцелял след храненето през 2023 г. в дома на Ерин Патерсън в Леонгата, град с около 6000 жители, разположен на около 135 км югоизточно от Мелбърн.

Първоначално Патерсън беше обвинена в три случая на убийство и пет случая на опит за убийство през 2023 г., като четирите допълнителни обвинения бяха свързани с бившия й съпруг, Саймън Патерсън, пише bTV.

Съдия Кристофър Бийл по-рано постанови, че обвиненията трябва да бъдат разделени на два отделни процеса, преди прокуратурата да оттегли обвиненията за опит за убийство, свързани със Саймън Патерсън, в навечерието на първия процес.

Това означаваше, че подробностите за предполагаемите опити за убийство на съпруга й през 2021 и 2022 г. никога не бяха изслушвани.

„След като се разболях за първи път, ми хрумна идеята, че съм се разболял от храната на Ерин“, заяви Саймън Патерсън на предварително изслушване в Мелбърн през октомври 2024 г.

Той започнал да води списък с неразположенията си, за които съдът чу, че са се появили след като е ял храна, приготвена от бившата му съпруга, включително пенне болонезе, пиле къри и сандвич.

Предполагаемите отравяния, по време на два къмпинга и една разходка едва не го убили и той се разболял толкова тежко, че временно останал парализиран, а части от червата му били отстранени.

Във всеки от случаите лекарите не са успели да установят окончателно причината за заболяванията му.

Саймън Патерсън споделил подозренията си с лекаря си и със семейството си, включително с баща си Дон, който починал по време на обяда.

Патерсън поддържа версията за невинност цялото време на делото, което вълнува Австралия, като защитата й определи смъртните случаи като „ужасен инцидент“. Тя пледира невинна по обвиненията в опит за убийство на съпруга си.

Следващото заседание по делото ще се състои на 25 август, като това ще бъде първото от двудневното изслушване, по време на което ще бъдат прочетени изявленията на жертвите.