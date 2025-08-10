ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турската полиция арестува стотина души в мащабни акции срещу киберпрестъпността

1084
Турската полиция е осъществила през последните две седмици мащабни операции срещу киберпрестъпността СНИМКА: Пиксабей

Турската полиция е осъществила през последните две седмици мащабни операции срещу киберпрестъпността в общо 44 окръга на страната, сред които Истанбул, Анкара, Измир, Анталия, Мерсин, Адана и др.

По информация на вестник „Миллиет", който се позовава на изявление на турския министър на вътрешните работи Али Йерликая, операциите са били насочени към разкриване на престъпления като „сексуални посегателства срещу малолетни в онлайн среда, незаконни залагания, пране на активи, получени от престъпна дейност, измами и кражби", предава БТА.

При операциите са задържани 214 души. На 99 от тях е наложена мярка за неотклонение арест, а 21 са поставени под съдебен контрол. Продължава разследването срещу останалите заподозрени.

При обиските на различни адреси са иззети много дигитални материали, криптовалута, злато и пари в брой. Конфискувани са 3 автомобила и две жилища, за които е установено, че са придобити по незаконен начин..

Операциите са реализирани от екипи на Дирекцията за борба срещу киберпрестъпността към Генералната дирекция по сигурността в координация с републиканските прокуратури по места.

