BILD: Уиткоф изобщо не е разбрал Путин, Русия все още иска окупираните украински земи

Съгласуваната мирна среща за Украйна между американския президент Доналд Тръмп и Владимир Путин през следващата седмица в Аляска може изобщо да не протече по план. Оказва се, че Путин не се е отказал от намерението си да завземе няколко украински области. Просто пратеникът на Тръмп Стив Уиктоф изобщо не го е разбрал.

В четвъртък изглеждаше сякаш Уиткоф е постигнал напредък при срещата си с Путин, но според информация на вестник BILD той е разбрал грешно казаното от руския президент.

Кремъл не се е отказал от максималното си искане и продължава да иска пълен контрол над петте украински области Донецк, Луганск, Запорожие, Херсон и Крим, преди да се стигне до прекратяване на огъня. Единственото, което руската страна е предложила, са така наречени „секторни примирия" - например взаимно въздържане от удари по енергийна инфраструктура или по-големи градове зад фронтовата линия.

При никакви обстоятелства обаче Путин не желае да спре мащабните руски офанзиви по фронта, въпреки че САЩ са предложили в замяна до голяма степен да вдигнат санкциите срещу Русия и да сключат нови икономически споразумения. Тръмп дори е предложил „размяна на територии", която предвижда Русия да запази част от окупирания Донбас в замяна на отказ от претенции към други територии (нещо, което украинският президент категорично е отхвърлил).

Уиткоф напълно погрешно е разбрал някои изявления на руснаците и ги е интерпретирал като отстъпки от страна на Путин. Едно „мирно изтегляне" на украинците от Херсон и Запорожие, поискано от Русия, той е разбрал като предложение за „мирно изтегляне" на руснаците от тези региони.

„Уиткоф не знае за какво говори", заявява украински правителствен служител пред BILD. Според информация на изданието, това мнение се споделя и от представители на германското правителство.

Същата вечер, в четвъртък, е имало телеконференция между представители на американското правителство - сред тях специалният пратеник Уиткоф, държавният секретар Марко Рубио, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и европейските партньори. Американските представители били възприети като хаотични и некоординирани.

Причината за това е основно в Уиткоф, чиито обяснения за разговора му с Путин в сряда в Кремъл са били възприети като объркващи. Самият той е изглеждал на европейците като претоварен и некомпетентен, особено когато е говорил за териториалните въпроси в Украйна.

Очевидно е имало и разногласия относно по-нататъшните действия между Уиткоф и Рубио, тъй като държавният секретар е подчертал, че европейците трябва да участват в бъдещия процес, докато Ванс и Уиткоф са искали Европа само да бъде информирана за следващите стъпки на Тръмп.