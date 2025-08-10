Сръбски футболист почина, след като беше ударен от мълния по време на мач

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбският футболист Драгиша Славкович почина, след като беше ударен от мълния по време на мач на 4-ти август, предаде сръбската РТРС.

Тогава бурите и лошото време поразиха футболното игрище в град Клупци, близо до Лозница, което прекъсна мача между отборите "Раднички" от Клупац и ФК "Цер" от Петковица.

Савкович е бил в центъра на терена, заради което получил и тежки наранявания. Той беше транспортиран за лечение в Университетския клиничен център в Белград. Друг, по-леко ранен футболист, беше настанен в Спешното отделение в Лозница, пише NOVA.

В своя профил в Iинстаграм от ФК "Цер", където последно се състезаваше Славкович, написаха:

"С голяма тъга и болка се сбогуваме с нашия лъв и велик човек – Драгиша Славкович. За съжаление не успя да спечели най-важния мач".