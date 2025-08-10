И в Лондон ще протестират за освобождаването на заложниците в Газа

Полицията в Лондон се подготвя днес за демонстрации с искане за освобождаването на заложниците в Газа, предаде Асошиейтед прес.

Демонстранти, които настояват за незабавното освобождаване на всички останали в Газа заложници, планират да преминат днес през централната част на Лондон до резиденцията на министър-председателя на "Даунинг стрийт" 10. Шествието се провежда ден след като полицията арестува 474 души на протест в подкрепа на забранена пропалестинска организация, предава БТА.

Сред очакваните участници в шествието е Нога Гутман – братовчедка на 24-годишния заложник Евятар Давид, който бе показан във видео, публикувано от "Хамас" миналата седмица. На видеото се вижда Давид, който казва, че копае собствения си гроб в тунел в Газа.

Миналата седмица Израел обяви намерението си да окупира град Газа като част от план за прекратяване на войната и връщане на пленниците. Членове на семействата и много международни лидери осъдиха този план, твърдейки, че той ще доведе до ново кръвопролитие и ще застраши заложниците.

"Ние сме обединени в едно ясно и спешно искане: незабавно и безусловно освобождаване на всички заложници. Независимо от различните ни политически възгледи, това не е политически, а човешки въпрос", заяви "Спрете омразата" (Stop the Hate) – коалиция от групи, организиращи марша.

Вчера полицията арестува стотици хора в централната част на Лондон, след като демонстранти се опитаха да окажат натиск върху правителството да отмени решението си да обяви групата "Действие за Палестина" за терористична организация. Според закон, приет миналия месец, публичната подкрепа за групата вече е престъпление.

Лондонската полиция съобщи, че е арестувала 466 души за подкрепа на групата. Още осем души са били арестувани по други обвинения, включително нападения срещу полицейски служители.

Правителството забрани "Действие за Палестина", след като активисти нахлуха във военновъздушна база на Кралските военновъздушни сили и повредиха два самолета в знак на протест срещу британската подкрепа за войната в Газа. Преди това движението атакува израелски оръжейни контрагенти и други обекти във Великобритания, които според тях имат връзки с израелската армия.

Поддръжници на "Действие за Палестина" оспорват забраната в съда, твърдейки, че правителството е стигнало твърде далеч, като е обявило активистката организация за терористична организация.