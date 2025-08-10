Главният съветник на Доналд Тръмп за дигиталните активи Бо Хайнс напуска поста

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бо Хайнс, ръководител на Съвета на президентските съветници по дигитални активи към администрацията на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че напуска поста си и се завръща в частния сектор, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Хайнс, който от началото на годината оглавяваше инициативите на Белия дом в сектора, публикува в платформата "Екс" (X), че за него е било "чест" да служи в администрацията и да работи съвместно със съветника по изкуствен интелект и криптовалути Дейвид Сакс.

През юли работна група, ръководена от Хайнс и включваща представители на администрацията, представи позицията на Тръмп относно регулациите на дигиталните активи и призова Комисията по ценни книжа и борси (SEC) на САЩ да изготви нова регулаторна рамка в тази правна област.

Назначението на Хайнс последва разпореждане на президента Тръмп, издадено малко след встъпването му в длъжност през януари, с което беше създадена крипто работната група като част от обещанието му за преформулиране на политиката на САЩ в сектора.

Хайнс е известен привърженик на наскоро приетия законодателен акт, създаващ регулаторна рамка за стейбълкойни – криптовалути, обвързани с щатския долар. Законът (GENIUS Act) бе подписан от президента миналия месец и се смята за важна стъпка към масовото използване на дигитални активи за разплащания.

Бо Хайнс два пъти безуспешно се е кандидатирал за Конгреса от щата Северна Каролина, допълва Ройтерс.