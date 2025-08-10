ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руски въздушен удар по автогара в украинския град ...

Главният съветник на Доналд Тръмп за дигиталните активи Бо Хайнс напуска поста

Бо Хайнс. СНИМКА: Личният му фейсбук профил

Бо Хайнс, ръководител на Съвета на президентските съветници по дигитални активи към администрацията на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че напуска поста си и се завръща в частния сектор, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Хайнс, който от началото на годината оглавяваше инициативите на Белия дом в сектора, публикува в платформата "Екс" (X), че за него е било "чест" да служи в администрацията и да работи съвместно със съветника по изкуствен интелект и криптовалути Дейвид Сакс.

През юли работна група, ръководена от Хайнс и включваща представители на администрацията, представи позицията на Тръмп относно регулациите на дигиталните активи и призова Комисията по ценни книжа и борси (SEC) на САЩ да изготви нова регулаторна рамка в тази правна област.

Назначението на Хайнс последва разпореждане на президента Тръмп, издадено малко след встъпването му в длъжност през януари, с което беше създадена крипто работната група като част от обещанието му за преформулиране на политиката на САЩ в сектора.

Хайнс е известен привърженик на наскоро приетия законодателен акт, създаващ регулаторна рамка за стейбълкойни – криптовалути, обвързани с щатския долар. Законът (GENIUS Act) бе подписан от президента миналия месец и се смята за важна стъпка към масовото използване на дигитални активи за разплащания.

Бо Хайнс два пъти безуспешно се е кандидатирал за Конгреса от щата Северна Каролина, допълва Ройтерс.

