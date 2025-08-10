“Обичам усещането за хартия” - последният продавач на вестници във Франция с орден от Макрон

Али Акбар няма намерение да се отказва от професията си, докато здравето му позволява

73-годишен мъж, родом от Пакистан, е последният продавач на вестници във Франция, а може би последният и в Европа, пише Би Би Си. Али Акбар обикаля Париж повече от 50 години с вестници под мишница и с най-новото заглавие на уста. Неговата всеотдайност и уникален чар наскоро привлякоха националното внимание, спечелвайки му едно от най-високите отличия в страната. Президентът Еманюел Макрон – който някога като студент самият е купувал вестници от Акбар – ще го награди следващия месец с Ордена за заслуги.

“Когато започнах тук през 1973 г., в Париж имаше 35 или 40 продавачи. Сега съм сам. Стана твърде обезкуражаващо. Всичко вече е дигитално”, казва Акбар. Въпреки тези предизвикателства мъжът възнамерява да продава вестници, докато здравето му го позволява.

“Просто обичам усещането за хартия. Не харесвам таблети и други подобни неща. Но обичам да чета. Какъвто и да е видът. Истински книги. Но никога на екрани”, споделя Акбар.

Роден през 1953 г. в голямо семейство с 10 деца, две от които починали млади, Акбар

напуска Пакистан

като тийнейджър

в началото на 70-те години на миналия век в търсене на по-добър живот. Пристига първо в Амстердам, където получава работа на борда на круизен лайнер. През 1972 г. корабът акостира във френския град Руан, а година по-късно мъжът е в Париж. Получава документи за пребиваване през 80-те години на миналия век.

“Аз не бях хипи по онова време, но познавах много хипита. Когато бях в Афганистан на път за Европа, се натъкнах на група, която се опита да ме накара да пуша хашиш. Отказах им, тъй като имах мисия в живота и тя не беше да прекарам следващия месец унесен в Кабул!”, казва продавачът с характерния си смях.

В някогашния интелектуален център Сен Жермен Али се е срещал със знаменитости и писатели. Елтън Джон веднъж му купува чай с мляко, а продавайки вестници пред престижния Институт за политически изследвания, се запознава с поколения бъдещи политици – като президента Макрон.

В район, където луксозни модни бутици и заведения за хранене до голяма степен са заменили книжарниците, които някога са хранили едни от най-известните философи в света на XX век, много местни жители казват, че Али е едно от нещата, които поддържат парижкия Латински квартал автентичен.

За Акбар продажбата на вестници никога не е била просто начин за препитание – става въпрос за свързване с хора и разпространение на настроение. “Когато нямаш нищо, вземаш каквото можеш”, казва той. Пакистанецът се жени през 1980 г. и

има петима

синове,

всеки от които е получил образование във Франция - нещо, за което той остава дълбоко благодарен.

“Али е институция. Купувам в. “Монд” от него всеки ден. Всъщност ние правим малко повече от това да купуваме вестници. Пием кафе с него, понякога обядваме с него”, казва една благодарна клиентка, Мари-Лор Кариер.

Докато преди е продавал до 300 вестника дневно, сега Акбар успява да раздаде само около 40. Въпреки това Али все още се разхожда по улиците на френската столица, успява да запази традицията жива със заразителната си усмивка, нахалното си чувство за хумор и чистата си отдаденост към професията.

