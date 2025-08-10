Зеленски може да е в Аляска за срещата Путин-Тръмп, но няма да участва в нея (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЕС иска Украйна да участва активно в преговорите

Дипломатическа надпревара се разрази през последните дни, след като Доналд Тръмп обяви, че ще разговаря с руския си колега Владимир Путин в петък в Аляска, съобщи Си Ен Ен. Причината е, че Володимир Зеленски не беше посочен като участник в срещата на върха.

Лидерите на няколко европейски държави заявиха след това, че макар да подкрепят дипломатическите усилия на Тръмп, всякакви мирни преговори трябва да бъдат предшествани от прекратяване на огъня, а самата Украйна трябва да участва активно в тях.

Служител на Белия дом заяви, че Вашингтон е готов да проведе тристранна среща, в която да участва и украинският президент Володимир Зеленски, но засега това остава среща на върха между Тръмп и Путин, както първоначално било поискано от руския лидер.

“Всяко събитие със Зеленски вероятно ще се проведе след разговорите между Тръмп и Путин”, заяви служител на Белия дом, цитиран от Си Ен ЕН.

На свой ред Зеленски заяви, че всички решения, взети без Киев, са мъртви решения и никога няма да проработят.

Коментирайки очакваната среща в Аляска, Тръмп също така предположи, че “ще има известна размяна на територии”, за да могат Москва и Киев да постигнат споразумение - на което Зеленски реагира остро.

“Руснаците... все още налагат идеята за “размяна” на украинска територия за украинска територия с последствия, които не гарантират нищо друго освен по-удобни позиции за руснаците да възобновят войната”, добави Зеленски.

Според източници Белият дом се опитва да убеди европейските съюзници да приемат споразумение, което би включвало анексирането на целия Донбас в Източна Украйна от Русия и запазването на Кримския полуостров за Москва.

Европейските лидери отговориха на идеята с думите, че международните граници не трябва да се променят със сила.

“Европейските политици се опитват да възпрепятстват американските опити за разрешаване на украинския конфликт”, заяви бившият руски президент Дмитрий Медведев. Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков каза, че САЩ показват признаци на “здрав разум, който толкова липсваше през последните месеци и години”.

Срещата на върха в Аляска, територията, която Русия продаде на САЩ през 1867 г., ще бъде първата между действащи президенти на САЩ и Русия, откакто Джо Байдън разговаря с Путин в Женева през юни 2021 г.

