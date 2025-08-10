ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение се усети в Кърджали

Джей Ди Ванс: САЩ работи за организиране на преговори между Путин и Зеленски

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс Снимка: X/ @RedEaglePatriot

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че САЩ работят за организиране на преговори между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, предадоха световните агенции, съобщава БТА. 

В интервю за „Фокс Нюз" днес Ванс каза, че не смята, че би било продуктивно Путин да се срещне със Зеленски, преди да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп.

За уреждането на конфликта в Украйна САЩ се водят от настоящото състояние на фронтовата линия и искат да намерят решение, с което „биха могли да живеят" и Русия, и украинците, посочи Ванс.

„Ако вземем предвид настоящата линия на съприкосновение между Русия и Украйна, ще се опитаме да постигнем споразумение, с което и руснаците, и украинците биха могли да живеят относително мирно", каза той.

Тръмп не е сигурен в успеха на преговорите относно конфликта в Украйна, но счита, че е необходимо да им се даде шанс, каза още Ванс.

„Президентът и аз смятаме, че Америка трябва да спре да финансира украинската военна индустрия (...) Американците са уморени да изпращат парите си, данъците си за този конфликт", заяви американският вицепрезидент.

