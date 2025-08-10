ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение се усети в Кърджали

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21081060 www.24chasa.bg

Палестинската групировка "Ислямски джихад" изстреля ракети срещу израелски градове по гран

776
Бойци от палестинската групировка "Ислямски джихад" атакуваха днес с ракети израелски градове. Снимка: pixabay

Бойци от палестинската групировка "Ислямски джихад" атакуваха днес с ракети израелски градове по границата, предаде ДПА и БТА. 

Групировката каза в изявление, че военното ѝ подразделение – Бригадите "Ал Кудс", е изстреляло ракети по кибуца Нахал Оз и кибуца Саад.

По-рано израелската армия съобщи, че две ракети са били изстреляни срещу Израел, вероятно от ивицата Газа. Армията е опитала да ги прехване с помощта на системи за противовъздушна отбрана.

Израелският новинарски сайт ynet съобщи, че едната ракета е била прехваната, а втората е поразила обор в кибуца Саад.

От началото на войната в Газа преди почти 2 години палестински бойци от ивицата са изстреляли хиляди ракети срещу Израел, но тези атаки се извършват все по-рядко, отбелязва ДПА. 

Бойци от палестинската групировка "Ислямски джихад" атакуваха днес с ракети израелски градове. Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)