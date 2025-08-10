Силно земетресение в Турция разтресе и Източна, и Южна България (Видео)

Силно земетресение с магнитуд от 6 по Рихтер е имало в Турция в 19,53 часа българско време. То е усетено и у нас - в Кърджали, Благоевград, Бургас, Ямбол, Пловдив, Шумен, Русе, Стара Загора, Карнобат, Сливен и Хасково.

Потребители пишат в социалните мрежи, че са получили предупреждение на телефона си преди труса. СНИМКА: НИГГГ-БАН

Епицентърът му е бил близо до град Маниса. Трусът е бил с дълбочина 8 километра. На 17 км от Бигадич и на 48 км от Балъкесир, показват данни на Евро-средиземноморския сеизмологичен център.

От видеа в социалните мрежи става ясно, че в Турция има съборени сгради. За час е имало още 25 труса, като най-силният е бил с магнитуд 4,6 по Рихтер.

— KaNKa (@ReiS_TuRCo) August 10, 2025

BREAKING: Building collapses in Balıkesir, Turkey following strong earthquake.

1/

An earthquake with a magnitude of 6.2 occurred 15 km south of Bigadiç, Turkey, at local time 19:53:48.#deprem #sismo