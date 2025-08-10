Руски въздушен удар по автогара в украинския град Запорожие рани най-малко 19 души

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По първоначални информация най-малко 19 души са били ранени при руски въздушен удар по украинския град Запорожие, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

Ръководителят на местната военна администрация Иван Федоров съобщи във „Фейсбук", че планираща бомба е поразила автогара в центъра на града, в резултат на което над мястото на удара се е издигнал гъст облак дим, предава БТА.

Сградата е сериозно повредена. „Има информация, че под развалините все още има хора", написа Федоров. Спасителната операция продължава.