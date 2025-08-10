ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресението в Турция срутило около десетина сгради (Видео, снимки)

5912
КАДЪР: Екс/@AZ_Intel_

Земетресение с магнитуд 6,1 разтърси северозападната турска провинция Балъкесир днес, в следствие на което са се срутили около десетина сгради, съобщи турски официален представител, цитиран от Асошиейтед Прес. Най-малко двама души все още са затрупани под развалините на една от срутените сгради, пише БТА. 

Земетресението, с епицентър в град Съндъргъ е било усетено и в намиращия се на около 200 километра оттам град Истанбул. В града няма паника. Някои хора казват, че не са го усетили, а други, че ги е разлюляло. 

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая написа във „Фейсбук", че четирима души са били спасени от срутена сграда в Съндъргъ и спасителите се опитват да достигнат до други двама души в същата сграда.

Няколко къщи и минарето на джамия също са се срутили в близко село, добави той.

Турската служба за управление на бедствията съобщи, че земетресението е било последвано от няколко вторични труса, включително един с магнитуд 4,6, и призова гражданите да не влизат в повредените сгради. Службата също така призова хората да говорят кратко по телефона и да го използват само в краен случай, за да не претоварват линиите.

Земетресението бе усетено и у нас - в Кърджали, Благоевград, Бургас, Ямбол, Пловдив, Шумен, Русе, Стара Загора, Карнобат, Сливен и Хасково.

Потребители пишат в социалните мрежи, че са получили предупреждение на телефона си преди труса.

КАДЪР: Екс/@AZ_Intel_

