Фридрих Мерц: Надявам се, че Зеленски ще присъства на преговорите между Тръмп и Путин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че се надява, че украинският президент Володимир Зеленски ще участва в срещата на върха между Русия и САЩ в Аляска, предаде Ройтерс и БТА.

В интервю за обществената телевизия А Ер Де Мерц заяви, че днес ще разговаря по телефона с американския президент Доналд Тръмп.

„Подготвяме се интензивно на европейско ниво заедно с правителството на САЩ за тази среща", заяви Мерц. „И се надяваме и предполагаме, че украинското правителство и президентът Зеленски ще участват в тази среща", добави той.

Зеленски днес си осигури дипломатическа подкрепа от Европа и НАТО преди срещата на върха между Русия и САЩ, на която Киев се опасява, че Владимир Путин и Доналд Тръмп може да се опитат да наложат условия за прекратяване на войната, продължаваща вече 3 години и половина.

„Не можем да приемем териториалните въпроси да се решават между Русия и Америка над главите на европейците и украинците", заяви Мерц.

Той добави, че не може да има мир, който да възнаграждава агресивните действия на Русия и евентуално да насърчава и окуражава по-нататъшни действия.