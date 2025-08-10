ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

7 души спасили изпод развалините след земетресението в Балъкесир (Видео)

1472
СНИМКА: Екс/@YS_Turkoglu

Общо 7 човека са извадени изпод развалините след силното земетресение с магнитуд 6 по Рихтер в окръг Синдирги, Балъкесир, Турция. 

Министърът на околната среда, градоустройството и климатичните промени Мурат Курум заяви, че екипите извършват оценка на щетите на място.

"Всички наши екипи са в готовност и оценяват поотделно постъпилите сигнали", обясни той. 

Агенцията за управление на бедствия и извънредни ситуации (AFAD) съобщи, че след земетресението с магнитуд 6,1 в окръг Синдирги, Балъкесир, са регистрирани общо 20 вторични труса, 15 от които с магнитуд между 0 и 3, а 5 – между 4 и 5 по Рихтер.

Турският министър на здравеопазването съобщи, че четирима ранени са в местни болници, но засега няма опасност за живота им.  

Според потребители в социалните мрежи системата за предупреждение за земетресения се е задействала 30 секунди преди най-силния трус от 6,1 по Рихтер. 

"Изразявам съболезнования на всички наши граждани, засегнати от земетресението в Балъкесир, което беше усетено и в съседните провинции. От първия момент всички наши институции се мобилизираха и предприемат необходимите мерки. Ние следим отблизо работата им. Нека Бог пази страната ни от всякакви бедствия", каза турският президент Реджеп Ердоган, цитиран от CNN Turk.  

Трусът бе усетен и в Източна и Южна България.

СНИМКА: Екс/@YS_Turkoglu

