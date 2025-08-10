7 души спасили изпод развалините след земетресението в Балъкесир (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 7 човека са извадени изпод развалините след силното земетресение с магнитуд 6 по Рихтер в окръг Синдирги, Балъкесир, Турция.

Министърът на околната среда, градоустройството и климатичните промени Мурат Курум заяви, че екипите извършват оценка на щетите на място.

"Всички наши екипи са в готовност и оценяват поотделно постъпилите сигнали", обясни той. 📍Geçmiş Olsun Balıkesir!

📍Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan, Bursa, Çanakkale başta olmak üzere Marmara Bölgesi ve civar şehirlerimizde hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletiyorum.

📍İlk belirlemelerde…

Агенцията за управление на бедствия и извънредни ситуации (AFAD) съобщи, че след земетресението с магнитуд 6,1 в окръг Синдирги, Балъкесир, са регистрирани общо 20 вторични труса, 15 от които с магнитуд между 0 и 3, а 5 – между 4 и 5 по Рихтер.

Турският министър на здравеопазването съобщи, че четирима ранени са в местни болници, но засега няма опасност за живота им. Balıkesir'de enkaz altında kalan biri vatandaşlar tarafından kurtarılmış. Deprem olsun, yangın olsun anında olayın merkezine gidip elinden geleni yapan bu insanların hakkı ödenmez

Според потребители в социалните мрежи системата за предупреждение за земетресения се е задействала 30 секунди преди най-силния трус от 6,1 по Рихтер. Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremde bazı binalar yıkıldı.



İnşaallah can kaybı yaşanmaz.



Binanın önceki ve sonra yıkılan hali...#Sondakika #depremoldu #deprem

Hissettik Manisa Yalova İstanbul

"Изразявам съболезнования на всички наши граждани, засегнати от земетресението в Балъкесир, което беше усетено и в съседните провинции. От първия момент всички наши институции се мобилизираха и предприемат необходимите мерки. Ние следим отблизо работата им. Нека Бог пази страната ни от всякакви бедствия", каза турският президент Реджеп Ердоган, цитиран от CNN Turk. Japonya’da 8 büyüklüğünde #deprem oldu. 1 bina yıkılmadı.



Rusya’da 8.8 deprem oldu. 1 bina bile yıkılmadı.



Balıkesir’de 6.2 deprem oldu. Yıkılan binalar var.



Deprem değil, ihmaller öldürür!



Geçmiş olsun!

Трусът бе усетен и в Източна и Южна България.