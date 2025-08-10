ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху обсъди с Тръмп новите израелски планове з...

Арестуваха трима за катерене по Айфеловата кула, единият скочил с парашут

1112
Айфеловата кула Снимка: Pixabay

Трима души са задържани за катерене по Айфеловата кула в Париж, без да имат разрешение за това, след като един от тях е изпълнил скок с парашут от известната забележителност, предаде ДПА.

Според полицейски източници и тримата са били арестувани вчера, след като представител на компанията, която управлява Айфеловата кула, е подал сигнал в полицията.

Айфеловата кула е една от най-популярните туристически атракции във Франция. Около 6 милиона души годишно посещават забележителността в центъра на френската столица. Разположена недалеч от река Сена, Айфеловата кула, която е на повече от 130 години, е построена за Световното изложение в Париж и е завършена през 1889 г.

Скокът с парашут от фиксирани обекти (известен като бейсджъмпинг - бел. ред.) е екстремен спорт, при който се скача от високи неподвижни обекти най-често с парашут.

Айфеловата кула Снимка: Pixabay

