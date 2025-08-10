Зеленски за предстоящата среща в Аляска: Русия ще се опита да измами Америка

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия се опитва да подведе Вашингтон няколко дни преди планираната среща между президентите на САЩ и на Русия в Аляска, предаде ДПА и БТА.

"Ние си даваме сметка, че Русия има намерение да се опита да измами Америка и ние няма да позволим това", каза Зеленски във вечерното си обръщение.

Украинският президент засега не е поканен на срещата на върха на Владимир Путин и на Доналд Тръмп в Аляска на 15 август. Американският посланик в НАТО Матю Уитакър обаче заяви пред Си Ен Ен, че не изключва варианта Зеленски да бъде поканен на разговорите, но решението ще бъде взето от Тръмп.

Във вечерното си обръщение Зеленски заяви, че цени решимостта на Тръмп да сложи край на войната в Украйна, но добави, че единствената причина, поради която продължават убийствата в страната му е желанието на Путин да воюва и да манипулира всеки, който влезе в контакт с него.

Зеленски подчерта, че ще отхвърли всякакво споразумение за мир, което включва териториални отстъпки. "Със сигурност ще защитаваме нашата страна и нашата независимост", подчерта той.

"Има ясна подкрепа за принципа, че всичко, касаещо Украйна трябва да бъде решено с участието на Украйна", подчерта той.