Австралия ще признае Палестина

Австралия ще признае палестинската държава, съобщи австралийският премиер Антъни Албанезе, цитиран от световните агенции.
Страната му ще го направи официално по време на годишната сесия на общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември.
По този начин Австралия се присъединява към Франция, Великобритания и Канада, които също обявиха подобно намерение, пише БТА.
Признаването е „основано на ангажиментите, поети от Палестинската автономна власт към Австралия", заяви Албанезе. Тези ангажименти включват изключване на „Хамас" от палестинското правителство, демилитаризация на Газа и провеждане на избори, добави той.
„Решението за две държави е най-голямата надежда на човечеството да прекъсне цикъла на насилие в Близкия изток и да сложи край на конфликта, страданията и глада в Газа", заяви Албанезе.
"Мирът ще бъде само временен, ако израелците и палестинците нямат свои държави", допълни той.