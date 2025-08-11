Нова Зеландия обмисля да признае палестинската държава

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нова Зеландия обмисля признаването на палестинската държава, заяви новозеландският министър на външните работи Уинстън Питърс, предаде Ройтерс.

Дипломат номер едно на Нова Зеландия заяви, че правителството на премиера Кристофър Лъксън ще вземе официално решение по въпроса през септември и ще го представи по време на общополитическите дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Австралийският премиер Антъни Албанезе пък съобщи, че ще признае Палестина, като официално това ще стане по време на общото събрание на ООН през септември.

По този начин Австралия се присъединява към Франция, Великобритания и Канада, които също обявиха подобно намерение, пише БТА.