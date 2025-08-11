Израелските военни ликвидирали журналист на "Ал Джазира", ръководел терористична клетка на "Хамас"

Израелските военни обявиха, че са убили журналиста на телевизия „Ал Джазира" Анас аш Шариф в Газа, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Журналистът е обвиняван от израелските военни, че е ръководил терористична клетка на „Хамас" и е бил отговорен за ракетни атаки срещу израелски цивилни и срещу израелските военни, се казва в изявление на израелските сили.

Телевизия „Ал Джазира" също обяви смъртта на журналиста, като поясни, че той е бил убит в град Газа. Журналистът заедно с други журналисти и техния екип са били в тяхната палатка, когато е бил нанесен ударът по тях.

В допълнение медията каза, че при израелския удар, насочен по палатката на журналистите, са загинали общо петима нейни журналисти – освен Аш Шариф и двама кореспондент, и двама оператори, предаде Франс прес.

28-годишният журналист Аш Шариф беше едно от най-известните лица на „Ал Джазира", отразяващи случващото се в ивицата Газа. Миналия месец Комитетът за защита на журналистите заяви, че е сериозно обезпокоен за сигурността на Аш Шариф, който "бил мишена на кампания за оклеветяване от страна на израелските военни".

Израелската армия реши през май 2024 г. да забрани излъчването на "Ал Джазира" в Израел и да закрие редакциите й там. Израелската армия на няколко пъти обвини журналистите от тази медия, че са терористични агенти в Газа, свързани с „Хамас", пише БТА.

Вчера израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е разпоредил на армията да разреши възможно най-голям брой журналисти от международни медии да работят под контрола на израелската армия в ивицата Газа, припомня Франс прес.