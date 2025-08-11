ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съветът за сигурност на ООН разкритикува планираната военна операция на Израел в Газа

Съвета за сигурност на ООН Снимка Архив

Израел беше подложен на огъня на критиките в Съвета за сигурност на ООН заради планираната военна операция в ивицата Газа, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

„Осъждаме решението на правителството на Израел да разширява военната си операция в Газа", заявиха пет европейски страни, присъстващи на заседанието на Съвета за сигурност на ООН, посветено на израелските планове относно Газа.

"Призоваваме Израел спешно да промени решението си и да не го прилага", каза словенският постоянен представител в ООН Самуел Жбогар.

"Повтаряме, че всеки опит за анексия или за разширяване на израелските селища нарушава международните закони", допълни той. "Разширяването на военната операция само ще застраши живота на всички цивилни в Газа, в това число и на оставащите заложници", добави Жбогар.

Израелският кабинет по сигурността, председателстван от премиера Бенямин Нетаняху, реши в петък, че военните трябва да превземат град Газа, вероятно с цел поемане на контрол върху цялата ивица Газа, отбелязва ДПА.

По време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН, посветено на този въпрос, САЩ застанаха на страна на Израел. Американският посланик в ООН Дороти Ший заяви, че заседанието погрешно се използва за повод да се обвинява Израел в "геноцид". Американската представителка определи тези обвинения към Израел като политически мотивирани и категорично неверни и каза, че става дума за пропагандна кампания на „Хамас".

