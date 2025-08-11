ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Женските горили доминират над мъжките

Над 11% от депортираните от Германия са били деца и тийнейджъри между 6 и 18 г.

Германският Бундестаг Снимка: Архив

Над 11% от депортираните от Германия миналата година са били деца или тийнейджъри, показват данни на правителството, оповестени във връзка с парламентарен въпрос от партията „Левите", съобщи ДПА, цитирана от БТА.

През 2024 година властите са депортирали 20 084 души, включително 2316 на възраст между 6 и 18 години.

През първата половина на настоящата година 1345 деца и тийнейджъри са били сред 11 807 депортирани, или 11,4%, показват данните.

Броят на депортациите е нараснал още при предишната управляваща коалиция в Германия – от 12 945 през 2022 г. до 16 430 през 2023 година и 20 084 през 2024 г.

Депутат от левицата разкритикува депортирането на непълнолетни, като заяви, че децата трябва да ходят на училище, а не да бъдат „на борда на самолет за депортиране".

„Какъв смисъл има да депортираме деца, които учат тук, растат тук, интегрират се тук – които са квалифицираните работници на утрешния ден – заедно с техните семейства?", каза още той.

