Женските горили доминират над мъжките

Горилите са едни от най-близките ни родственици в животинското царство. Ново проучване обаче разкрива, че в техните социални групи именно женските държат властта, пише "Мейл онлайн", цитиран от БТА.

Учени са наблюдавали четири групи диви горили в Уганда в продължение на три десетилетия и са установили, че женските трайно се налагат над мъжките, въпреки значителните разлики в размер и физическа сила. Макар да тежат едва наполовина на мъжките и да имат по-малки зъби, женските печелят около една четвърт от конфликтите и успяват да доминират над над една четвърт от мъжките, които не са алфа индивиди.

„Нашите резултати показаха, че женските най-често надделяват над по-млади или по-възрастни мъжки, въпреки че и те са значително по-едри от тях", каза д-р Марта Робинс, старши автор на изследването и ръководител на проекта за изследване на планинските горили в африканския резерват „Бвинди". „Това предполага, че освен размерът и силата, други фактори също влияят върху йерархията при горилите", добавя тя.

Проучването е ръководено от изследователи от Института „Макс Планк" по еволюционна антропология. Според тях едно от възможните обяснения за социалното надмощие на женските е, че те имат право на избор с кои мъжки да се размножават – фактор, който им дава стратегическо предимство и засилва тяхната роля в групата.

Друга възможна причина е, че неалфа мъжките са склонни да отстъпват в конфликти с женски, за да запазят мястото си в групата и да не бъдат изолирани.

Тези открития поставят под съмнение широкоразпространеното схващане, че патриархатът е еволюционно наследство, отбелязват учените. Терминът "патриархат" описва система, в която мъжете притежават повече власт, влияние и привилегии от жените. Дълго време се е смятало, че това неравенство е заложено още в еволюционната ни история. Но според авторите на изследването човешкият патриархат може да е културна конструкция, а не биологично обусловена реалност.

„Нашата работа може да допринесе за преосмисляне на исторически наложените идеи, представящи патриархата като естествен резултат от човешката еволюция", се казва в публикацията в списание Current Biology.

Още преди близо 50 години учените започват да поставят под въпрос представата за универсален патриархат, след като става ясно, че при някои животински видове, сред които петнистите хиени и определени видове лемури, женските доминират над мъжките. Настоящото проучване допълва тази линия на изследвания, показвайки, че властовите отношения при приматите не са непременно мъжко доминирани, се казва в информацията.