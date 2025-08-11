ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България стана част от глобална мрежа за устойчиво...

Времето София 27° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21082601 www.24chasa.bg

Русия е унищожила общо 59 украински дрона през нощта

1344
Кремъл Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Русия заяви, че системите ѝ за противовъздушна отбрана са унищожили тази нощ общо 59 украински дрона, включително 12 над Тулска област и два над Московска област, съобщи Ройтерс, като се позова на руското министерство на отбраната.

Руското министерство информира само за броя на свалените дронове, но не и колко дрона общо е задействала Украйна срещу Русия. Ройтерс отбелязва, че не може по независим път да потвърди информацията, която руското ведомство оповестява.

Руските власти казаха, че при нощните атаки с дронове са били убити трима души, пише БТА.

Двама души бяха убити и двама бяха приети в болница вследствие на атака преди полунощ в руската Тулска област, която на север граничи с Московска област, заяви в комуникационното приложение "Телеграм" губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев.

Един човек бе убит и двама бяха хоспитализирани вследствие на украинска атака срещу индустриална зона в Нижегородска област в Западна Русия, каза в "Телеграм" губернаторът на областта Глеб Никитин.

Кремъл

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)