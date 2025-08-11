Русия е унищожила общо 59 украински дрона през нощта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия заяви, че системите ѝ за противовъздушна отбрана са унищожили тази нощ общо 59 украински дрона, включително 12 над Тулска област и два над Московска област, съобщи Ройтерс, като се позова на руското министерство на отбраната.

Руското министерство информира само за броя на свалените дронове, но не и колко дрона общо е задействала Украйна срещу Русия. Ройтерс отбелязва, че не може по независим път да потвърди информацията, която руското ведомство оповестява.

Руските власти казаха, че при нощните атаки с дронове са били убити трима души, пише БТА.

Двама души бяха убити и двама бяха приети в болница вследствие на атака преди полунощ в руската Тулска област, която на север граничи с Московска област, заяви в комуникационното приложение "Телеграм" губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев.

Един човек бе убит и двама бяха хоспитализирани вследствие на украинска атака срещу индустриална зона в Нижегородска област в Западна Русия, каза в "Телеграм" губернаторът на областта Глеб Никитин.