Сърбия: Присъдата на Попович от правителствената служба е атака срещу правата на сърбите в Косово

В изявление за присъдата срещу помощник-директора на сръбската правителствена служба за Косово Игор Попович сръбското министерство на правосъдието заяви, че „продължаващата злоупотреба със съдебната система в Косово и Метохия представлява сериозно и организирано нарушение на международното право и пряка атака срещу основните човешки права и свободи на сръбския народ", съобщиха от пресслужбата на министерството, цитирани от регионалната телевизия Ен1.

В четвъртък Игор Попович беше признат за виновен и осъден от Основния съд в Прищина на глоба от 3000 евро и депортиране от територията на Косово без право да влиза в страната през следващите две години. Присъдата беше произнесена след споразумение за признаване на вината със Специалната прокуратура на Република Косово, припомня агенция КосоваПрес. Според обвинителния акт Игор Попович умишлено и целенасочено публично е подбуждал към омраза и нетърпимост между етническите групи. По-конкретно на 18 юли в Раховец (Ораховац) той е произнесъл реч пред събрало се множество граждани, по време на която е използвал език с подстрекателско и изпълнено с омраза съдържание, наричайки членовете на разпуснатата Армия за освобождения на Косово (АОК) „терористи".

„Посочваме, че подписването и използването на споразумение за признаване на вината в такъв случай служи изключително като инструмент за допълнително стигматизиране на сръбския народ и засилване на политическия контрол, а не като инструмент за върховенство на закона. Това се подкрепя от факта, че самият Игор Попович за пореден път потвърди, че смята АОК за терористична организация и че е подписал споразумението под натиск, а не по собствена воля", се казва още в изявлението на сръбското министерство.

От там смятат, че „споразумението за признаване на вината на Игор Попович не произвежда правна сила в правния ред на Сърбия, нито в международното право, защото нито Сърбия, нито международното право признават легитимността на институцията, която го е сключила".

Допълнително се посочва, че споразумението е „невалидно, защото е сключено под принуда и в условия на нарушаване на основни права, гарантирани от Резолюция 1244 и Хартата на ООН за правата на човека".

Министерството припомня, че Попович е арестуван „поради публично изразена позиция на възпоменателно събиране по случай годишнината от страданията на сърбите в Ораховац, където, упражнявайки правото си на свобода на мнение и изразяване, е казал истината за военните престъпления срещу сръбския народ", извършени от членове на Армията за освобождение на Косово, и че това е „факт, а не обида".

Арестът и задържането му, според сръбското Министерство на правосъдието, „показват, че Прищина няма желание да зачита основните човешки права, не признава Съда за военни престъпления на АОК, а се ръководи единствено от идеята за нарушаване на всички човешки права и извършване на репресии срещу сърбите".

Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на Косово и двете държави водят диалог за нормализиране на отношенията под егидата на ЕС, пише БТА.