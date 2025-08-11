ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото поскъпва спрямо долара в междубанковата тър...

Времето София 27° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21082828 www.24chasa.bg

Тегленето на пари от банкомат в Гърция от днес ще става без такса

1020
Банкомат Снимка: Pixabay

От днес влиза в сила наредбата на гръцкото Министерство на националната икономика и финансите, според която тегленето на пари в брой от банкомати на гръцките банки ще става без такси, съобщава „Катимерини", цитиран от БТА.

С наредбата се ограничава таксата за теглене в брой и от банкомати на трети доставчици, които ще могат да събират от клиентите до 1,50 евро на трансакция.

По-конкретно наредбата предвижда:

  • Нулеви такси за теглене в брой между всички банки, които участват в банковата система ДИАС.
  • Отмяна на всички такси от трети доставчици, когато имат пряка или косвена капиталова връзка с банката на клиента.
  • Нулеви такси от трети доставчици в селищата, където има само един банкомат.
  • Праг от 1,50 евро за тегленията от банкомати на трети доставчици в цялата страна.
  • Единна такса от 0,50 евро за банковите преводи по цифров път (web, mobile, internet banking) от трети доставчици в съответствие с таксите, събирани от банките.
  • По законодателен път се гарантира, че никоя банка не може да таксува клиентите си за тегления на парични суми в брой.

Банкомат Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)