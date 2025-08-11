Тегленето на пари от банкомат в Гърция от днес ще става без такса

От днес влиза в сила наредбата на гръцкото Министерство на националната икономика и финансите, според която тегленето на пари в брой от банкомати на гръцките банки ще става без такси, съобщава „Катимерини", цитиран от БТА.

С наредбата се ограничава таксата за теглене в брой и от банкомати на трети доставчици, които ще могат да събират от клиентите до 1,50 евро на трансакция.

По-конкретно наредбата предвижда: