Войници заляха Вашингтон тази нощ, гонят бездомните (Видео)

„Ще направя нашата столица по-безопасна и по-красива от всякога". Това заяви американският президент Доналд Тръмп. Той обеща „незабавно да се освободи от бездомното население на града и да се предприемат бързи действия срещу престъпността".

Той се готви да разположи 1000 войници от Националната гвардия, които да залеят улиците на Вашингтон. Тази мярка е взета поради високото ниво на престъпност в столицата.

Федерални агенти започнаха да извършват арести през нощта на 10 август.

Американският президент Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Очакваше се Тръмп да обяви разполагането на войски по време на пресконференция в Белия дом на 11 август, докато продължава да настоява за федерално превземане на града на фона на мерките срещу престъпността.

„Бъдете подготвени! Няма да има „ГОСПОДИН ДОБЪР ЧОВЕК". Искаме си столицата ОБРАТНО", заяви Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Мъж е задържан от полицията в столицата с помощта на агенти от ФБР и граничната полиция.

В града агенти на Агенцията за борба с наркотиците също можеха да се видят, застанали на пост.

Тръмп разположи 120 агенти на ФБР, които да работят заедно с полицията на Вашингтон и други служители на федералните правоохранителни органи в столицата на страната.

Мобилизацията на Националната гвардия се очакваше в понеделник, тъй като американски представители съобщиха пред NBC4 Washington, че Тръмп обмисля разполагането на 1000 войници във Вашингтон.

Белият дом отказа да потвърди подробности, но даде знак, че Тръмп е готов да действа.

„Няма да изпреварваме президента по отношение на евентуални съобщения", каза един от служителите в Белия дом пред NBC News, „но президентът ясно заяви, че всички варианти са на масата, когато става въпрос за възстановяване на безопасността във Вашингтон."

Тръмп предлага федерални мерки от дни, използвайки платформата си Truth Social, за да разпространи важно съобщение относно плана си за борба с престъпността.

„Столицата ни се превърна в един от най-опасните градове в света", написа Тръмп. „Скоро ще бъде един от най-безопасните!!!", заяви още той.

Президентът сравни плановете си за Вашингтон с агресивните мерки на администрацията му срещу нелегалната имиграция на южната граница.

„Всичко ще се случи много бързо, точно като на границата", написа Тръмп.

🚨 BREAKING: SH0TS are ringing out in Washington, DC’s Navy Yard, less than ONE MILE from the Capitol Building



Over 100 black teens have taken over the park, terrorizing the neighborhood



FBI and DHS responding now



TAKE OVER DC, PRESIDENT TRUMP! pic.twitter.com/RNEjvLXEp2 — Nick Sortor (@nicksortor) August 10, 2025

„Ще трябва да федерализираме Вашингтон и да го управляваме така, както трябва да се управлява", заяви президентът.

Говорейки пред репортери, той добави: „Нивото на престъпност, нивото на грабежи, убийства и всичко останало - няма да го позволим... и това включва и назначаването на Националната гвардия, може би много бързо."

Според данни на полицията на Вашингтон, насилствените престъпления са намалели с 26% в сравнение със същия период на 2024 г.

Ако президентът Тръмп подпише заповедта за разполагане на гвардейците, това ще бъде едно от най-мащабните подобни събития в мирно време.

Кметът на Вашингтон, окръг Колумбия, от Демократическата партия, Мюриъл Баузър, настоя, че столицата „не преживява скок на престъпността".

„Вярно е, че имахме ужасен скок в престъпността през 2023 г., но сега не сме в 2023 г.", каза Баузър в предаването „Уикенд" по MSNBC, цитирано от "Дейли Мейл".

Баузър сподели още, че според нея президентът преувеличава необходимостта от разполагане на войски по градските улици - главно защото окръгът не преживява пика на престъпността, който той предполага.

Тя обясни как е разговаряла с Тръмп преди няколко седмици в Овалния кабинет на Белия дом, по време на което двамата са обсъждали престъпността в столицата.

„Президентът е много добре запознат с нашите усилия", казва Баузър. „Той създаде работна група, която нашата полицейска служба и агенции подкрепят с информация и всичко останало, което ни поискат... привилегия на президента е да използва федералните правоохранителни органи или Националната гвардия."

По-рано в неделя, Тръмп остро разкритикува бездомността, която опустошава улиците на Вашингтон, и гарантира, че 120 агенти на ФБР вече ще работят заедно с полицията на Вашингтон и други федерални служители на реда в столицата на страната - поне през следващата седмица.

„Бездомните трябва да се изнесат НЕЗАБАВНО. Ще ви дадем места за настаняване, но ДАЛЕЧ от столицата", написа Тръмп в Truth Social. „Престъпниците, не е нужно да се изнасяте. Ще ви вкараме в затвора, където ви е мястото."

Двама американски служители заявиха, че окончателното решение все още не е взето от Тръмп, но войските са готови за разполагане.

Задачата да се постави ФБР на патрул е много различна от обичайните им роли в Бюрото за контраразузнаване, борба с корупцията в обществения сектор и други отдели.

Всъщност, по-голямата част от агентите нямат обучение как да се справят със спирания на движението по улиците и други потенциално опасни ситуации.

Администрацията на Тръмп не е попитала полицейското управление на окръг Колумбия как трябва да бъдат разположени агентите на ФБР, съобщава "Вашингтон Поуст".

Белият дом отказа да обясни какви правни правомощия ще използва Тръмп, за да изгони бездомните хора от Вашингтон.

Тръмп планира да проведе пресконференция в понеделник, за да „спре насилствените престъпления във Вашингтон".