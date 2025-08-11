Издадоха препоръки за евакуация на милиони след проливни дъждове в Япония (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Японските власти призоваха милиони граждани да се евакуират от югозападната част на страната заради проливни дъждове, довели до тежки наводнения и свлачища, съобщава АФП, цитирана от БНР. Няколко души са в неизвестност.

Телевизионни репортажи от префектура Кумамото показват домове, магазини и автомобили, потопени под над метър вода. Бурни реки отнесоха превозни средства и повредиха пътища. За шест часа в най-засегнатия град Тамана в префектура Кумамото паднаха над 37 сантиметра дъжд, което е рекорд за района, според Японската метеорологична агенция. Властите издадоха препоръки и предупреждения за евакуация на над три милиона души.

Около 384 000 жители, предимно в Кумамото, са изправени пред най-сериозното в Япония предупреждение за евакуация.