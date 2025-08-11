ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Индонезия и Перу подписаха всеобхватно споразумение за свободна търговия

Президентите на Индонезия Прабово Субианто и на Перу Дина Болуарте подписаха споразумението СНИМКА: Ройтерс

Индонезия и Перу подписаха споразумение за свободна търговия. Двете страни ще укрепят двустранните си търговски и инвестиционни отношения, стана известно след среща днес в Джакарта между индонезийския президент Прабово Субианто и перуанския му колега Дина Болуарте, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Всеобхватното споразумение за икономическо партньорство между Индонезия и Перу ще разшири достъпа до пазара на двете страни, заяви президентът Субианто по време на церемония по подписване в столицата на Индонезия.

Износът на индонезийски стоки за Перу е възлизал на обща стойност 331,2 милиона долара през 2024 г., докато вносът от Перу е бил за 149,6 милиона долара, според официални данни.

Основният износ на Индонезия за Перу е бил автомобили и авточасти, биодизел и обувки, докато вносът от южноамериканската страна е представлявал предимно какаови зърна и грозде.

Двете страни също така ще засилят сътрудничеството си в сектори като хранително-вкусовата промишленост, рибарството, минното дело, енергийния преход и отбраната, каза президентът Прабово Субианто.

Перуанският държавен глава Дина Болуарте заяви, че като основен износител на пресни плодове, Перу ще доставя повече плодове като боровинки за Индонезия.

