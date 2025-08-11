Марк Рюте: Мирните преговори за войната в Украйна вероятно ще са фокусирани върху териториите й

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че бъдещите мирни преговори за войната в Украйна вероятно ще трябва да се фокусират върху съдбата на украинските територии, които са понастоящем под руски контрол, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

"Трябва да признаем в този момент, че Русия контролира част от територията на Украйна", каза вчера Рюте пред американската телевизия Ей Би Си Нюз.

Генералният секретар изтъкна, че след като бъде договорено спиране на огъня, обсъжданията ще се фокусират върху териториални въпроси и възможните гаранции за сигурността на Украйна.

Същевременно, Рюте подчерта, че Украйна е суверенна и че има право сама да определи геополитическото си бъдеще.

Рюте обърна внимание на разликата между "де факто" и "де юре" признаване, когато става дума за териториални въпроси. Потенциално споразумение може да признае фактическия контрол на Русия върху някои територии, без да има юридическо признаване. Генералният секретар направи паралел между това евентуално признаване на фактическия контрол и липсата на юридическо признаване от Запада на съветската окупация на балтийските страни от 1940 до 1991 година, когато те са част от СССР.

Американският президент Доналд Тръмп се очаква да се срещне с руския президент Владимир Путин в американския щат Аляска в петък, за да обсъди с него потенциално дипломатическо решение на конфликта между Русия и Украйна.