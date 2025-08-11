ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ще строят параклис на Седемте рилски езера, екоакт...

До 660 евро за чадър и два шезлонга в Италия

1616
Плаж. Снимка: pixabay

Плажовете в Италия са празни в най-пиковият му период на летния сезон. 

Причината не се крие само в шокиращо високите цени за плажни услуги. На плажа в Аласио, Лигурия седмичният наем на чадър и два шезлонга може да достигне до 660 евро. Но липсата на туристи се забелязва и на по-достъпни локации из цялото крайбрежие, които обикновено са пълни.

В област Абруцо например туристите са с 25% по-малко от преди година. Частично през почивните дни положението подобряват местните жители, но, както навсякъде другаде, се избират свободните плажове и храна от вкъщи.

Според Рикардо Падовано от Съюза на собствениците на плажни курорти в Абруцо, хората просто не могат да си позволят ваканции както преди. Цените на горивата, магистралните такси, паркирането и дори нощувките с включена закуска са се повишили значително. "Нощувките със закуска също и местата за настаняване са около 30% свободни" и "ситуацията е една и съща навсякъде", посочва той пред ежедневника "Република", цитиран от БНР.

Обобщението от медиите: "Морето за италианците стана много солено".

