ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ще строят параклис на Седемте рилски езера, екоакт...

Времето София 31° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21083497 www.24chasa.bg

Украйна е унищожила тази нощ общо 59 руски дрона

760
Военен дрон Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили или заглушили сигнала на 59 от 71 руски дрона, които са атакували Украйна през изминалата нощ. Това съобщиха днес в "Телеграм" украинските военновъздушни сили, цитирани от Укринформ.

От вчера от 20:30 ч. (и българско време) руската армия е атакувала Украйна с 71 ударни дрона "Шахед" и различни видове дронове примамки, пуснати от Шаталово, Курск, Милерово и Приморско-Ахтарск.

Украинските сили са отблъснали атаката с координирани действия на бойна авиация, зенитно-ракетни подразделения, силите за радиоелектронна борба, както и мобилни огневи групи, пише БТА.

Към 08:00 ч. днес украинските противовъздушни сили са свалили или извадили от строя 59 руски дрона "Шахед" и различни видове дронове примамки над северните, южните и източните райони на страната.

Дванадесет дрона са поразили шест различни места, а отломки от прехванати дронове са паднали на още едно място.

Военен дрон

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)