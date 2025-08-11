Украйна е унищожила тази нощ общо 59 руски дрона

Украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили или заглушили сигнала на 59 от 71 руски дрона, които са атакували Украйна през изминалата нощ. Това съобщиха днес в "Телеграм" украинските военновъздушни сили, цитирани от Укринформ.
От вчера от 20:30 ч. (и българско време) руската армия е атакувала Украйна с 71 ударни дрона "Шахед" и различни видове дронове примамки, пуснати от Шаталово, Курск, Милерово и Приморско-Ахтарск.
Украинските сили са отблъснали атаката с координирани действия на бойна авиация, зенитно-ракетни подразделения, силите за радиоелектронна борба, както и мобилни огневи групи, пише БТА.
Към 08:00 ч. днес украинските противовъздушни сили са свалили или извадили от строя 59 руски дрона "Шахед" и различни видове дронове примамки над северните, южните и източните райони на страната.
Дванадесет дрона са поразили шест различни места, а отломки от прехванати дронове са паднали на още едно място.