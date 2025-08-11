Турция ще разследва причините за срутването на сгради след снощното земетресение

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая заяви, че причините за срутване на сгради при земетресението от 6,1 по скалата на Рихтер, което стана снощи в гр. Съндъргъ, окръг Балъкесир, се разследват от прокуратурата. В изявление, излъчвано на живо в социалните медии, в което направи равносметка на действията властите, Али Йерликая заяви, че когато една сграда се срути, това винаги е съдебен случай, което налага да бъдат взети проби от нея, както и да бъдат прегледани строителните книжа. Затова и останките трябва да бъдат разчистени след приключването на процесуално-следствените действия, които вече са започнали.

Вътрешният министър призова гражданите да огледат внимателно на дневна светлина сградите, които обитават, и ако забележат пукнатини по тях, да сигнализират на тел. 112.

От снощи на терен работят 1100 души от екипите на Дирекцията за управление на кризи (AFAD). В спасителните операции са включени също така 11 кучета и 214 коли на различни ведомства и звена. Сформирани са 50 екипа, които трябва да опишат щетите, пише БТА.

Властите подготвят фургони за пострадалите от земетресението. Ще бъдат опуснати и 20 млн. лири, които се равняват на 422 хил. евро, за посрещане на най-неотложните нужди.

След земетресението със сила 6,1 по скалата на Рихтер в турския град Съндъргъ, окръг Балъкесир, 52 души са потърсили лекарска помощ, съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер", позовавайки на информация на министъра на здравеопазването Кемал Мемишоглу.

По лекарска преценка 29 от тях са останали в болницата. На по-късен етап 19 души са били изписани, а под наблюдение все още остават 10 души. Пряко пострадали от земетресението са 3 души, а останалите пациенти са получили наранявания при скачане от сгради в опит да се спасят.

При бедствието загина и мъж на 81 години.

Общо 250 вторични труса са усетени в региона на земетресението през изминалата нощ. Десет от тях са със сила над 4 по скалата на Рихтер. Най-силният сред тях, от 4,4, беше регистриран около 5 сутринта. По информация на онлайн изданието "Хюриет" слабо земетресение, от 3,2 по скалата на Рихтер, е усетено в гр. Етимисегут, окръг Анкара, в 6:33 ч.

Жителите на Съндъргъ прекараха изминалата нощ на улицата. Макар учениците да са във ваканция, валийството в Балъкесир обяви понеделник за неучебен ден за летните училища. От работа са освободени бременните жени, както и служителите, засегнати от земетресението.

Екипите на Дирекцията за извънредни ситуации (AFAD) продължават да работят на място. По последна информация са рухнали 16 сгради, 12 от тях са необитаеми. Сред разрушените сгради е и джамия.