Фалитите в Германия нарастват с най-бърз темп от октомври 2024 г.

В началото на втората половина на годината броят на фирмените фалити в Германия отчита значителен ръст. По данни на Федералната статистическа служба "Дестатис" (Destatis) през юли броят на несъстоятелностите е нараснал с 19,2 на сто спрямо същия месец на миналата година.

"Това е най-високият темп на растеж от октомври 2024 г. насам", посочват от статистическата служба. Тогава увеличението е било 22,9 процента. Предварителните данни се основават на съобщения за фалити от платформата Insolvenzbekanntmachungen.de, докато официалната статистика използва информация от съдилищата, която се публикува по-късно.

"Икономическата криза продължава – и затова вълната от корпоративни несъстоятелности продължава да расте", коментира Юп Зензен, икономически експерт в Германската индустриално-търговска камара (DIHK), цитиран от Ройтерс. По думите му след две години на рецесия ликвидността на много компании е под силен натиск, а високите разходи за енергия са основен негативен фактор.

Според окончателните данни на местните съдилища, през май тази година 2036 дружества са подали молби за откриване на производство по несъстоятелност – с 5,3 на сто повече на годишна база. Вземанията на кредиторите се оценяват на около 3,2 млрд. евро при около 3,4 млрд. евро година по-рано.

Най-голям е делът на фалитите в сектора на транспорта и складирането – 10,9 случая на 10 000 предприятия. Следват строителството с 9,4 случая и хотелиерството с 9,0 случая на 10 000 фирми. За сравнение, през 2008 г. средното равнище е било около 5,9 несъстоятелности на 10 000 компании, пише БТА.

Експерти отбелязват, че увеличението не се дължи единствено на продължаващия икономически спад. Според Института за икономически изследвания в Хале (IWH) дългогодишните изключително ниски лихвени проценти са предотвратили фалити, а държавните мерки по време на пандемията са запазили на пазара и компании в слаба позиция. Повишаването на лихвите и прекратяването на тези помощи от средата на 2022 г. насам водят до догонващ ефект в броя на несъстоятелностите.