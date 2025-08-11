КМГ: Броят на регистрираните фирми в Хонконг достигна рекордни нива

Към края на юли броят на местните компании, регистрирани в специалния административен район Хонконг, надхвърли 1,5 милиона, а броят на компаниите, които не са от Хонконг, и са регистрирани в града, надхвърли 15 000, пише КМГ.

Хонконг продължава да привлича висококачествени компании от страната и чужбина, за да се установят или разширят бизнеса си в специалния административен район, стимулирайки местната икономика и увеличавайки възможностите за заетост.

От януари 2023 г. до юли 2025 г. инвестиционната агенция на Хонконг е подпомогнала 1333 компании в създаването или разширяването на операциите им в региона и създава повече от 19 000 нови работни места. Агенцията също така е привлякла 174 млрд. хонконгски долара (22,2 млрд. долара) преки инвестиции за първата година.