КМГ: Почти 70 държави и международни организации възнамеряват да участват в изложението CIFTIS

КМГ

Международното изложение за търговия с услуги през 2025 г. ще се проведе от 10 до 14 септември в Пекин, пише КМГ. До откриването на събитието остава един месец.

Наборът от тематични и специални събития в тазгодишното изложение е до голяма степен завършен, а около 70 държави и международни организации възнамеряват да се включат и да организират конференции. Страната почетен гост - Австралия и провинцията почетен гост - Анхуей, организират най-голямата изложбена група в изложението и поредица от събития, фокусирани върху темите за финансите, туризма и потреблението.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

