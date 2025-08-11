Гърция изпраща два самолета на помощ в борбата с пожар в Албания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гърция оказва помощ на Албания с изпращането на два противопожарни Гърция оказва помощ на Албания с изпращането на два противопожарни самолета за участие в гасенето на голям горски пожар в района на Кронг в южната част на страната, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Изпращането на самолетите става по молба на Министерството на националната отбрана на Албания до гръцкия Единен координационен център за операции и управление на кризи.

Двата самолета тип PZL ще излетят от военновъздушната база на гръцкия остров Корфу.

