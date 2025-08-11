ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бойко Величков е новият спортен директор на ЦСКА

Времето София 35° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21084293 www.24chasa.bg

Гърция изпраща два самолета на помощ в борбата с пожар в Албания

776
Самолетите ще участват в гасенето на голям горски пожар в района на Кронг. СНИМКА: Архив

Гърция оказва помощ на Албания с изпращането на два противопожарни Гърция оказва помощ на Албания с изпращането на два противопожарни самолета за участие в гасенето на голям горски пожар в района на Кронг в южната част на страната, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Изпращането на самолетите става по молба на Министерството на националната отбрана на Албания до гръцкия Единен координационен център за операции и управление на кризи.

Двата самолета тип PZL ще излетят от военновъздушната база на гръцкия остров Корфу.

в южната част на страната, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Изпращането на самолетите става по молба на Министерството на националната отбрана на Албания до гръцкия Единен координационен център за операции и управление на кризи, съобщи БТА.

Двата самолета тип PZL ще излетят от военновъздушната база на гръцкия остров Корфу.

Самолетите ще участват в гасенето на голям горски пожар в района на Кронг. СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)